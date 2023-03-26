Изменение климата связали с ухудшением мирового вылова рыбы

Nature Climate Change: изменения климата ухудшат вылов рыбы на 10 процентов

Ученые Квинслендского технологического университета, а также других австралийских научных организаций показали, что изменение климата угрожает мировому рыболовству и может привести к ухудшению вылова на десять процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Исследователи смоделировали воздействие изменения климата на зоопланктон, на долю которого приходится около 40 процентов мировой морской биомассы. Зоопланктон является основным связующим звеном между фитопланктоном, который преобразует солнечный свет и питательные вещества в биомассу, и рыбой. Зоопланктон включает в себя антарктический криль, которым питаются киты, и даже медуз.

Исследователи обнаружили, что с изменением климата в будущих сообществах зоопланктона будут все больше доминировать плотоядные группы, такие как хетогнаты, и студенистые группы, такие как сальпы, а численность мелких всеядных ракообразных, таких как криль, будет снижаться. Новые доминирующие группы будут содержать всего пять процентов углерода, содержащегося во всеядном зоопланктоне. В результате качество рациона мелкой рыбы ухудшится на больших участках Мирового океана, а биомасса рыбы уменьшится на десять процентов.

Это будет иметь далеко идущие глобальные последствия, поскольку рыболовство обеспечивает более 20 процентов пищевого животного белка для 3,3 миллиарда человек и является средством существования 60 миллионов человек.