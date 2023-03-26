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05:28, 26 марта 2023Мир

Трамп поставил себе в заслугу начало поставок оружия Украине

Экс-президент США Трамп назвал своей заслугой начало поставок оружия на Украину
Сюжет«Северный поток-2»:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что именно он начал поставки оружия на Украину, а также оставил действие российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Во время выступления на митинге своих сторонников в Техасе Трамп опроверг слова «какого-то идиота», что он был «мягок с Россией». Он назвал своей заслугой начало поставок оружия на Украину и подчеркнул, что остановил «Северный поток-2».

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«Я дал им [украинцам] сотни и сотни "джавелинов" [противотанковые ракетные комплексы Javeline] тогда, как [предыдущий президент США Барак] Обама посылал им подушки… Потом они говорили: "Ты видел, что эти "джавелины" сделали с их танками?" Это не было красивым зрелищем, но это я дал им их», — отметил политик.

Бывший глава государства отметил, что придя к власти, его конкурент на выборах Джо Байден снял санкции, препятствовавшие вводу в эксплуатацию «Северный поток 2». Газопровод бы начал работать, если бы не произошел конфликт на Украине.

Ранее Трамп назвал США банановой республикой и осудил политику Байдена. «Если мы не выиграем выборы в 2024 году, наша страна обречена», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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