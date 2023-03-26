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03:04, 26 марта 2023Мир

Трамп назвал США банановой республикой

Экс-президент Трамп заявил о превращении США в банановую республику

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна деградировала до уровня «банановой республики» при действующей американской администрации Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

На митинге своих сторонников в городе Уэйко в штате Техас Трамп заявил о превращении США в банановую республику и подчеркнул, что граждане страны не потерпят этого. По его словам, граждане страны этого не потерпят.

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Экс-президент США указала на проблемы в вопросах защиты границ, системы голосования и превращения правоохранительных структур в политическое оружие. Он обещал, что при его победе на выборах президента США в 2024 году «преступники, которые вредят системе правосудия, будут повержены и посрамлены».

«Если мы не выиграем выборы в 2024 году, наша страна обречена», — заключил он.

Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

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Марина Совина
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