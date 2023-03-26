Трамп назвал США банановой республикой
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна деградировала до уровня «банановой республики» при действующей американской администрации Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.
На митинге своих сторонников в городе Уэйко в штате Техас Трамп заявил о превращении США в банановую республику и подчеркнул, что граждане страны не потерпят этого. По его словам, граждане страны этого не потерпят.
Экс-президент США указала на проблемы в вопросах защиты границ, системы голосования и превращения правоохранительных структур в политическое оружие. Он обещал, что при его победе на выборах президента США в 2024 году «преступники, которые вредят системе правосудия, будут повержены и посрамлены».
«Если мы не выиграем выборы в 2024 году, наша страна обречена», — заключил он.
Трамп официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Fox News представило список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию экс-главе государства. Среди них — вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.