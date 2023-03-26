Европейский экономист похвалила устойчивость экономики России

Экономист ЕБРР Яворчик: экономика РФ выстояла против санкций благодаря работе технократов

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик заявила, что Россия преодолела санкционное давление Запада. Об этом она сообщила в беседе с Berliner Zeitung.

Яворчик назвала слишком оптимистичными ожидания, что санкции Запада приведут к финансовому или валютному кризису в России. Она напомнила, что экономика страны находится под ограничениями с 2014 года.