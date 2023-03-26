Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:02, 26 марта 2023Экономика

Европейский экономист похвалила устойчивость экономики России

Экономист ЕБРР Яворчик: экономика РФ выстояла против санкций благодаря работе технократов

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик заявила, что Россия преодолела санкционное давление Запада. Об этом она сообщила в беседе с Berliner Zeitung.

Яворчик назвала слишком оптимистичными ожидания, что санкции Запада приведут к финансовому или валютному кризису в России. Она напомнила, что экономика страны находится под ограничениями с 2014 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о срыве поездки командиров ВСУ на фронт российскими разведчиками
Невролог назвал одну из самых полезных поз для сна
В Японии объяснили решение разместить российское ядерное оружие в Белоруссии
Европейский экономист похвалила устойчивость экономики России
Российские военные взяли под контроль завод в Артемовске
Норвежского адмирала обеспокоили российские подлодки
Минобороны России показало работу пушек «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ
В Германии рассказали о «штаб-квартире победителей санкций» в России
Тайвань ответил на разрыв дипломатических отношений Гондураса с ним
В США по меньшей мере 26 человек погибли в результате разрушительного торнадо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.