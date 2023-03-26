В Германии рассказали о «штаб-квартире победителей санкций» в России

Berliner Zeitung: санкции открыли России новые перспективы сотрудничества с Китаем

Ожидания западных лидеров на крах России из-за введенных против нее санкций не оправдались. Вместо этого Москва открыла новые перспективы сотрудничества с Китаем, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Прогноз федерального министра иностранных дел [Германии] Анналены Бербок от конца февраля 2022 года о том, что санкции "погубят Россию", похоже, не сбывается. Бизнес-парк "Гринвуд" — штаб-квартира победителей санкций», — отмечается в статье.

Автор статьи назвал «Гринвуд» «центром делового мира Китая в России». Он описал бизнес-центр и подчеркнул, что между шестиэтажными офисными башнями на участке площадью 20 гектаров перемещаются китайские бизнесмены и менеджеры, среди которых люди до 40 лет.

Товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с прошлым годом на 29 процентов, и эта тенденция сохраняется. Также растут объемы китайских инвестиций — они стали больше на треть до 200 миллионов долларов.

Журналист добавил, что этой весной в Москве китайский язык будет звучать чаще, чем английский или немецкий. «Китайцы все чаще занимают места, которые покинули выходцы с Запада», — заключил он и напомнил, что «свято место пусто не бывает».

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день прошла его неформальная встреча с российским президентом Владимиром Путиным. После общения с ним Си Цзиньпин сообщил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

По словам президента России, переговоры прошли успешно и конструктивно.