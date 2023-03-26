Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:13, 26 марта 2023Мир

В Германии рассказали о «штаб-квартире победителей санкций» в России

Berliner Zeitung: санкции открыли России новые перспективы сотрудничества с Китаем

Фото: Unsplash

Ожидания западных лидеров на крах России из-за введенных против нее санкций не оправдались. Вместо этого Москва открыла новые перспективы сотрудничества с Китаем, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Прогноз федерального министра иностранных дел [Германии] Анналены Бербок от конца февраля 2022 года о том, что санкции "погубят Россию", похоже, не сбывается. Бизнес-парк "Гринвуд" — штаб-квартира победителей санкций», — отмечается в статье.

Материалы по теме:
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта 2022

Автор статьи назвал «Гринвуд» «центром делового мира Китая в России». Он описал бизнес-центр и подчеркнул, что между шестиэтажными офисными башнями на участке площадью 20 гектаров перемещаются китайские бизнесмены и менеджеры, среди которых люди до 40 лет.

Товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с прошлым годом на 29 процентов, и эта тенденция сохраняется. Также растут объемы китайских инвестиций — они стали больше на треть до 200 миллионов долларов.

Журналист добавил, что этой весной в Москве китайский язык будет звучать чаще, чем английский или немецкий. «Китайцы все чаще занимают места, которые покинули выходцы с Запада», — заключил он и напомнил, что «свято место пусто не бывает».

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день прошла его неформальная встреча с российским президентом Владимиром Путиным. После общения с ним Си Цзиньпин сообщил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

По словам президента России, переговоры прошли успешно и конструктивно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о срыве поездки командиров ВСУ на фронт российскими разведчиками
Невролог назвал одну из самых полезных поз для сна
В Японии объяснили решение разместить российское ядерное оружие в Белоруссии
Европейский экономист похвалила устойчивость экономики России
Российские военные взяли под контроль завод в Артемовске
Норвежского адмирала обеспокоили российские подлодки
Минобороны России показало работу пушек «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ
В Германии рассказали о «штаб-квартире победителей санкций» в России
Тайвань ответил на разрыв дипломатических отношений Гондураса с ним
В США по меньшей мере 26 человек погибли в результате разрушительного торнадо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.