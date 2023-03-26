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15:31, 26 марта 2023Россия

На Ирину Хакамаду подали в суд

Baza: на Ирину Хакамаду поступил иск с запросом на установление отцовства

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На политического деятеля, публициста и бизнес-тренера Ирину Хакамаду поступил иск с запросом на установление отцовства от 20-летней Дарьи Забедновой. Об этом сообщает Baza со ссылкой на сайт Коптевского районного суда.

Девушка — дочка Марии Забедновой (Марии фон Пушенталь), известного в богатых кругах архитектора, которая проектировала пентхаус Ирины Хакамады в районе Петровки, где бывший политик жила вместе с мужем, руководителем образовательной платформы Lingualeo Владимиром Сиротинским.

Мария Забеднова предполагает, что он мог быть отцом ее дочери. Однако информация об иске была удалена из картотеки суда после звонка журналиста.

Ранее Хакамада рассказала об огромных долгах покойного мужа Владимира Сиротинского. По ее словам, после смерти супруга ей приходится решать проблемы с его долгами, о точной сумме которых она узнала только после его кончины. «Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться», — призналась она.

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Виктория Кондратьева
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