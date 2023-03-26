Стало известно о срыве поездки командиров ВСУ на фронт российскими разведчиками

«Русская Весна» сообщила о срыве поездки командиров ВСУ на фронт российскими разведчиками

Российские разведчики 503 полка 19 дивизии Южного военного округа сорвали поездку командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожский фронт, об этом стало известно «Русской Весне».

Как сообщает издание, разведка выследила украинских офицеров, приехавших на позиции с важным заданием. Отмечается, что те «активно жестикулировали, показывая на российские позиции».

Военнослужащие России проследили за командирами ВСУ с квадрокоптера и навели туда артиллерию, после чего точным огнем поразили личный состав украинской армии.

Ранее стало известно, что российские военные группировки «Запад» уничтожили на купянском направлении пять диверсионно-разведывательных групп (ДВР) Вооруженных сил Украины, об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

