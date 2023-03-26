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05:23, 26 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили пять украинских диверсионных групп

Минобороны РФ: ВС России уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Российские военные группировки «Запад» уничтожили на купянском направлении пять диверсионно-разведывательных групп (ДВР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Об этом пишет ТАСС.

По данным Минобороны, диверсионные группы были уничтожены в течение дня. «Группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — подчеркнули в ведомстве.

Артиллерия Вооруженных сил (ВС) России уничтожила две самородные артиллерийские установки польского производства «Краб» в районе населенных пунктов Петропавловка и Ревучее. Кроме того, российские военные попали в гаубицу Д-20 в районе Прилипко, а также минометный расчет в районе населенного пункта Ольшана.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре украинские диверсанты собирали взрывные устройства на конспиративной квартире.

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Марина Совина
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