Власти Тульской области прокомментировали взрыв в Киреевске

Власти Тульской области заявили об отсутствии угрозы безопасности населения после взрыва

Власти Тульской области заявили об отсутствии угрозы безопасности населения и инфраструктуры после взрыва в Киреевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает РИА Новости.

«26 марта в Киреевском районе произошел взрыв, вследствие которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении властей.

По информации властей региона, на месте происшествия работают оперативные службы, туда направляются руководители правоохранительных органов и председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для выяснения всех обстоятельств взрыва.

О ЧП стало известно ранее 26 марта. В Киреевском районе произошел взрыв, в результате которого частично обрушились три жилых дома. Два человека получили легкие осколочные ранения, им оказана медицинская помощь. SHOT со ссылкой на собственный источник сообщил, что взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж».