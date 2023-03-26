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17:03, 26 марта 2023Россия

Власти Тульской области прокомментировали взрыв в Киреевске

Власти Тульской области заявили об отсутствии угрозы безопасности населения после взрыва
СюжетВзрывы в Тульской области

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Власти Тульской области заявили об отсутствии угрозы безопасности населения и инфраструктуры после взрыва в Киреевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает РИА Новости.

«26 марта в Киреевском районе произошел взрыв, вследствие которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении властей.

По информации властей региона, на месте происшествия работают оперативные службы, туда направляются руководители правоохранительных органов и председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для выяснения всех обстоятельств взрыва.

О ЧП стало известно ранее 26 марта. В Киреевском районе произошел взрыв, в результате которого частично обрушились три жилых дома. Два человека получили легкие осколочные ранения, им оказана медицинская помощь. SHOT со ссылкой на собственный источник сообщил, что взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж».

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Варвара Кошечкина
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