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16:43, 26 марта 2023Россия

Два человека пострадали в результате взрыва в Тульской области

Два человека получили ранения в результате взрыва в Киреевске Тульской области
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В результате взрыва в Тульской области пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет региональной безопасности.

ЧП произошло в городе Киреевске. «26 марта в Киреевском районе произошел взрыв, вследствие которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь», — рассказали местные власти.

На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

Уточняется, что для координации всех действий и выяснения обстоятельств случившегося в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, а также председатель комитета Тульской области по региональной безопасности. Момент взрыва попал на видео.

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Евгения Куликова
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