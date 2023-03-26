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16:47, 26 марта 2023Россия

Момент взрыва в Тульской области попал на видео

Baza опубликовала видео с моментом взрыва в городе Киреевск Тульской области
СюжетВзрывы в Тульской области

Момент взрыва на улице города Киреевска в Тульской области попал на видео. Кадры с места событий публикует Telegram-канал Baza.

На видео запечатлен район недалеко от места происшествия. В один из моментов на заднем плане раздается звук мощного взрыва. Судя по времени на видеорегистраторе, взрыв произошел около 15:18 по местному времени (совпадает с московским).

О ЧП в Тульской области стало известно ранее 26 марта. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы района, в результате происшествия ранены двое — 20-летний и 16-летний граждане. Уточняется, что взрыв прозвучал на Дорожной улице. Пострадавшие получили осколочные ранения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

По информации Telegram-канал SHOT взрыв произошел из-за падения неизвестного беспилотного летательного аппарата.

Варвара Кошечкина
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