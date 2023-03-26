В Тульской области произошел взрыв

В Тульской области на улице Киреевска произошел взрыв, два человека ранены

В Тульской области на улице города Киреевск произошел взрыв с двумя ранеными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы района.

По данным ведомства, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Пострадавшие — 20-летний и 16-летний граждане. Они получили осколочные ранения. Сейчас молодым людям оказывают медицинскую помощь.

По информации Telegram-канал SHOT взрыв произошел из-за падения неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее стало известно, что на территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв.