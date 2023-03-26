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16:28, 26 марта 2023Россия

В Тульской области произошел взрыв

В Тульской области на улице Киреевска произошел взрыв, два человека ранены
СюжетВзрывы в Тульской области

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

В Тульской области на улице города Киреевск произошел взрыв с двумя ранеными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы района.

По данным ведомства, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Пострадавшие — 20-летний и 16-летний граждане. Они получили осколочные ранения. Сейчас молодым людям оказывают медицинскую помощь.

По информации Telegram-канал SHOT взрыв произошел из-за падения неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее стало известно, что на территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв.

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Екатерина Власова
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