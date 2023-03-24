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10:55, 24 марта 2023Россия

На горящем заводе в Свердловской области произошел взрыв

E1.ru: на территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

На территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает e1.ru Telegram-канале.

«Внутри что-то взорвалось. Мы увидели огромные языки пламени. Все разлетелось. Нас ослепило», — приводит издание слова очевидцев с места.

ЧП произошло на территории научно-производственного комплекса в Арамиле. По последним данным, площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия. МЧС сообщало, что тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью и сильным задымлением.

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Евгения Куликова
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