На горящем заводе в Свердловской области произошел взрыв

E1.ru: на территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв

На территории горящего в Свердловской области завода произошел взрыв. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает e1.ru Telegram-канале.

«Внутри что-то взорвалось. Мы увидели огромные языки пламени. Все разлетелось. Нас ослепило», — приводит издание слова очевидцев с места.

ЧП произошло на территории научно-производственного комплекса в Арамиле. По последним данным, площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия. МЧС сообщало, что тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью и сильным задымлением.