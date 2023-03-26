Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:14, 26 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском

Полковник ЛНР сообщил об артиллерийских дуэлях с украинскими военными под Лисичанском

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Российские военные ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском в Луганской народной республике. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, пишет ТАСС.

По его словам, в окрестностях Лисичанска идут бои. «Идет контрбатарейная обработка территорий противника, ведется уничтожение малых групп противника», — сообщил он.

Ранее стало известно о большом количестве отказников в украинской армии. Источники рассказали, что командующие подразделениями не пишут рапорты об этом, потому что высокий уровень отказов идти на передовую свидетельствует о плохой работе с личным составом. Такие случаи влекут за собой понижение рейтинга командира и проблемы по службе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о срыве масштабного наступления украинских войск
Европа создаст многоразовую ракету с метановым двигателем
Джонни Депп рассказал о своей жизни после развода с Эмбер Херд
Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском языке
Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском
В Турции заявили о провале политики Запада по разделению России и Китая
Дацик нокаутировал соперника за 57 секунд
Путин оценил количество ежедневно используемых снарядов на Украине
Стало известно о требованиях Зеленского дать оружие ВСУ
В США объяснили опасность конфискации российских активов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.