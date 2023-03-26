Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском

Полковник ЛНР сообщил об артиллерийских дуэлях с украинскими военными под Лисичанском

Российские военные ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском в Луганской народной республике. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, пишет ТАСС.

По его словам, в окрестностях Лисичанска идут бои. «Идет контрбатарейная обработка территорий противника, ведется уничтожение малых групп противника», — сообщил он.

Ранее стало известно о большом количестве отказников в украинской армии. Источники рассказали, что командующие подразделениями не пишут рапорты об этом, потому что высокий уровень отказов идти на передовую свидетельствует о плохой работе с личным составом. Такие случаи влекут за собой понижение рейтинга командира и проблемы по службе.