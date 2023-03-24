Стало известно о большом количестве отказников в украинской армии

«Страна.ua»: в украинской армии заявили о большом количестве отказников среди солдат

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о большом количестве отказников среди солдат, которые не хотят участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Говорят о довольно большом числе отказников (солдат, которые отказываются идти на передовую), даже несмотря на вступивший в силу недавно закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров», — передает издание слова украинских солдат, сержантов и офицеров, с которыми пообщались журналисты.

Уточняется, что командующие подразделениями не пишут рапорты об этом, потому что высокий уровень отказов идти на передовую свидетельствует о плохой работе с личным составом. Как отмечается, такие случаи влекут за собой понижение рейтинга командира и проблемы по службе. По этой причине отказников используют на второй и третьей линиях обороны: они занимаются рытьем окопов и хозяйственными работами, пишет издание.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что группа солдат ВСУ, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования. По его словам, они находятся южнее Кременной. Он уточнил, что украинские военные не ведут боевые действия, а проводят мероприятия по маскировке и оборудуют место для проживания.