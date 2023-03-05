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08:22, 5 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о скрывающихся дезертирах ВСУ

Марочко заявил, что группа дезертиров ВСУ скрывается от командования под Кременной в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно дезертиров, скрывается от своего командования. Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал о скрывающихся дезертирах ВСУ и сообщил, что они находятся южнее Кременной в ЛНР — между Григоровкой и Белогоровкой. Украинские солдаты не ведут боевые действия, проводят мероприятия по маскировке и оборудуют место для проживания.

Подполковник объяснил, что именно «обособленный образ жизни» дает причины предположить, что эти украинские военные самовольно оставили позиции из-за нежелания вести боевые действия.

Ранее Марочко рассказал об активизации работы украинских диверсантов. По его словам, они ведут деятельность на купянском направлении.

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Марина Совина
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