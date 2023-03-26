Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:56, 26 марта 2023Культура

Ани Лорак высказалась после отмены концерта в России

Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в России ради распространения музыки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) высказалась после отмены ее концерта в одном из городов России. Обращение певицы опубликовано в официальном Telegram-канале.

Певица заявила, что СМИ распространяют фейковую информацию по поводу того, что она якобы оказывала военную помощь украинским формированиям. Лорак призналась, что помогала всегда только в рамках гуманитарной миссии и оказывала поддержку тем, «кто нуждается в этом, независимо от национальности или политической принадлежности».

«Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне», — заявила исполнительница.

Материалы по теме:
Лучшая новая музыка: возвращение Моби, превращение Майли Сайрус в поп-диву и инопланетный дебют дочери Бьорк
Лучшая новая музыка:возвращение Моби, превращение Майли Сайрус в поп-диву и инопланетный дебют дочери Бьорк
7 февраля 2023
Самая ожидаемая музыка 2023 года. 17 главных альбомов: от Ланы Дель Рей до возвращения Depeche Mode и Smashing Pumpkins
Самая ожидаемая музыка 2023 года.17 главных альбомов: от Ланы Дель Рей до возвращения Depeche Mode и Smashing Pumpkins
11 января 2023

Помимо этого, Ани Лорак объяснила свое решение продолжать концертную деятельность в России. «Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону. Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру», — высказалась исполнительница.

25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что концерт Ани Лорак в городе будет отменен из-за ее позиции по СВО. По словам главы Краснодара, ни один человек, выражающий подобную позицию, не будет зарабатывать в городе. Наумов опасается, что заработанные в России деньги артисты могут передавать на поддержку «тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы». Доказательств того, что Лорак поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), он не привел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названа предварительная причина взрыва в Тульской области
Нетаньяху захотел уволить выступившего против судебной реформы министра
Бразильский боец высказался о возможности получения российского гражданства
Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве
Вдова Горшка сделала заявление о сериале про «Короля и Шута»
В США заявили о неготовности сокращать военное присутствие в Сирии
В Москве начали показывать ролики про тревожный чемоданчик
Российские военные уничтожили укрепленные пункты ВСУ в районе Авдеевки
Байден ввел режим ЧС в Миссисипи
Ани Лорак высказалась после отмены концерта в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.