Ани Лорак высказалась после отмены концерта в России

Певица Ани Лорак заявила, что продолжила выступать в России ради распространения музыки

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) высказалась после отмены ее концерта в одном из городов России. Обращение певицы опубликовано в официальном Telegram-канале.

Певица заявила, что СМИ распространяют фейковую информацию по поводу того, что она якобы оказывала военную помощь украинским формированиям. Лорак призналась, что помогала всегда только в рамках гуманитарной миссии и оказывала поддержку тем, «кто нуждается в этом, независимо от национальности или политической принадлежности».

«Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне», — заявила исполнительница.

Помимо этого, Ани Лорак объяснила свое решение продолжать концертную деятельность в России. «Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону. Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру», — высказалась исполнительница.

25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что концерт Ани Лорак в городе будет отменен из-за ее позиции по СВО. По словам главы Краснодара, ни один человек, выражающий подобную позицию, не будет зарабатывать в городе. Наумов опасается, что заработанные в России деньги артисты могут передавать на поддержку «тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы». Доказательств того, что Лорак поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), он не привел.