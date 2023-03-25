Российские власти прокомментировали отмену концерта Ани Лорак

Мэр Краснодара Наумов заявил, что концерт Ани Лорак в городе будет неизбежно отменен

Концерт украинской певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в Краснодаре будет неизбежно отменен, как и выступление любого другого исполнителя, поддерживающего власть на Украине. Ситуацию с отменой концерта знаменитой певицы прокомментировал мэр российского города Евгений Наумов в Telegram.

По словам главы Краснодара, ни один человек, выражающий подобную позицию, не будет зарабатывать в городе. Наумов опасается, что заработанные в России деньги артисты могут передавать на поддержку «тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы». Доказательств того, что Лорак поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), он не привел.

«Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас», — высказался краснодарский мэр.

Ранее Лорак объяснила причину молчания в социальных сетях. Исполнительница рассказала, что ей не хотелось «быть использованной». «Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь, потому хотела нести любовь. Любовь — это все, что нам нужно, каждому из нас», — высказалась артистка.

В сентябре певица обратилась к фанатам после долгого молчания с начала спецоперации на Украине. «Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — заявила певица в соцсетях. При этом Лорак отключила возможность комментировать свою публикацию.

