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20:34, 22 ноября 2022Культура

Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях

Ани Лорак заявила, что молчала в соцсетях из-за нежелания быть использованной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) объяснила причину молчания в социальных сетях. Видеоролик с соответствующим заявлением она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница рассказала, что ей не хотелось «быть использованной». «Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. С самого детства я всегда хотела петь, потому хотела нести любовь. Любовь — это все, что нам нужно, каждому из нас», — высказалась артистка.

Лорак также добавила, что подготовила много проектов и идей, которые она желает разделить с аудиторией.

В сентябре певица обратилась к фанатам после долгого молчания с начала спецоперации на Украине. «Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — заявила певица в соцсетях. При этом Лорак отключила возможность комментировать свою публикацию.

Ранее сообщалось, что концерты Ани Лорак в Европе отменили.

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Дениза Мацаева
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