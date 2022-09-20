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Ани Лорак впервые высказалась после начала спецоперации

Певица Ани Лорак впервые высказалась в сети после начала спецоперации на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

43-летняя украинская певица Ани Лорак впервые высказалась в сети после начала спецоперации России на Украине. Своими мыслями исполнительница поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — написала певица.

При этом Лорак отключила возможность комментировать свою публикацию.

В августе артистка анонсировала концерты в городах Чехии и Германии. Сообщалось, что с октября по ноябрь Лорак будет выступать в европейских городах — Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и других. Лорак планировала гастроли в России, после чего заявила о переносе выступлений на территории страны, информация о концертах пропала с сайта продажи билетов.

С начала спецоперации певица перестала вести все социальные сети, а также выходить на публику, однако в начале лета она была замечена на праздновании дня рождения сына Филиппа Киркорова. После этого артистку пригласили выступить на свадьбе в Ереване.

Марина Совина
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