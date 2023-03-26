Пентагон заявил об отсутствии данных о планах России применить ядерное оружие

Пентагон сообщил, что не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

Пресс-служба Пентагона, комментируя намерения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, отметила, что у США нет каких-либо разведданных о планах Москвы применить данный вид вооружений, сообщает ТАСС.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие», — рассказали в американском оборонном ведомстве.

Помимо этого Пентагон подтвердил приверженность Вашингтона коллективной обороне в рамках НАТО. Также отмечается, что США продолжают следить за действиями России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва и Минск вне контекста этих событий договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).