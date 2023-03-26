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22:19, 26 марта 2023Бывший СССР

Обстрел больницы в Лисичанске назвали военным преступлением ВСУ

Омбудсмен ЛНР Сердюкова назвала военным преступлением ВСУ обстрел больницы в Лисичанске

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Сердюкова назвала очередным военным преступлением обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в Лисичанске. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она напомнила, что Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны предоставляют особый иммунитет медицинскому персоналу, больным и раненым, а также гражданскому населению. При этом Сердюкова указала на бездействие международных структур, ответственных за поддержание мира и безопасности. По ее мнению, оно представляет собой пособничество преступных действий киевского режима.

Как ранее сообщило агентству представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, выпустив по нему три артснаряда калибра 155 миллиметров. В результате атаки было повреждено здание больницы, несколько домов, а также поврежден газопровод.

Ранее военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что российские военные ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ под Лисичанском.

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Марина Совина
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