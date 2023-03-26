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11:25, 26 марта 2023Силовые структуры

Силовики задержали 37-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына

В Омске задержали соседа, застрелившего пенсионерку с сыном и спрятавшего тела в погребе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омске задержали 37-летнего подозреваемого в убийстве 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Об этом в воскресенье, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, задержанным оказался сосед потерпевших. 15 марта он в состоянии наркотического опьянения решил ограбить жертв. Мужчина взял ружье, застрелил пожилую женщину и ее сына. Затем фигурант спрятал тела в секретном погребе, похитил жидкокристаллический телевизор и сбежал.

Ранее стало известно, что сноха пенсионерки заметила, что потерпевшая пропала на несколько дней. Она обратилась к правоохранителям, и они начали поиски. Сначала в ее доме на 2-й Береговой улице не было найдено следов насилия. Однако спустя три дня силовики решили снова обыскать жилище и заметили потайной люк за сундуком.

18 марта в погребе полицейские нашли тела жертв со следами насильственной смерти. В настоящий момент возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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