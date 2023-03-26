Обломки взорвавшегося в Тульской области неизвестного объекта попали на видео

Очевидцы показали на видео обломки взорвавшегося в Тульской области неизвестного объекта

Обломки взорвавшегося в Тульской области неизвестного объекта, которые держат в руках местные жители, попали на видео. Кадры с места в воскресенье, 26 марта, публикует Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в Киреевском районе. В результате взрыва частично обрушились три жилых дома. Два человека получили легкие осколочные ранения, им оказана медицинская помощь.

SHOT со ссылкой на собственный источник утверждает, что взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж».

Власти Тульской области заявили, что сейчас в городе Киреевске нет угрозы безопасности населения и инфраструктуре города.