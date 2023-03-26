Глава пиар-службы знаменитого повара отказалась от работы на Кейт Миддлтон

Глава пиар-службы Джейми Оливера Элисон Корфилд отказалась работать на Кейт Миддлтон

Глава пиар-службы британского шеф-повара Джейми Оливера Элисон Корфилд отказалась от предложения о работе со стороны Кенсингтонского дворца. Об этом пишет издание Daily Mail.

Корфилд пригласили на должность советницы Кейт Миддлтон вместо уволившейся в прошлом году Ханны Кокберн-Лоджи. Однако пиарщица решила остаться на своей нынешней работе, предположительно, из-за нежелания становиться публичной личностью. «Она любит свою работу и является неотъемлемой частью пиар-команды. Она просто решила, что хочет держаться поближе к земле и остаться на работе, которую знает до мелочей», — говорится в материале.

Ранее стало известно о решении Джейми Оливера уволить своего зятя Пола Ханта с поста директора своей сети ресторанов в Италии после того, как она понесла многомиллионные убытки. В результате работы родственника знаменитый шеф-повар потерял 25 миллионов фунтов стерлингов (около 2,5 миллиарда рублей).