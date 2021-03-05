Джейми Оливер уволил зятя после многомиллионных убытков

Британский шеф-повар Джейми Оливер уволил своего зятя Пола Ханта с поста директора своей сети ресторанов в Италии после того, как она понесла многомиллионные убытки. Об этом пишет Daily Mail.

Итальянская сеть ресторанов Оливера была основана в 2008 году. Сначала было открыто одно заведение, к 2016-му их сеть разрослась до 43. В 2014-ом на пост директора сети был назначен муж сестры Оливера Анны-Марии — Пол Хант. После этого рестораны начали терпеть убытки, а в 2019-ом сеть окончательно рухнула, оставив без работы 1000 сотрудников. По оценкам, Джейми Оливер потерял 25 миллионов фунтов стерлингов (около 2,5 миллиарда рублей).

Как рассказал источник издания, Хант был очень непопулярен в компании и имел репутацию очень самоуверенного человека. «Джейми пришлось выждать время, чтобы успокоиться, а затем нажать на курок», — сказал он.

В свою очередь, представитель Jamie Oliver Group сообщил The Sun, что отставка Ханта была «взаимно согласована». По его словам, Хант сделал все для «стабилизации бизнеса», успешно провел сеть через первую фазу пандемии коронавируса, однако «после стратегического обзора было взаимно согласовано, что настало время найти директора с мировым именем и опытом, чтобы вывести бизнес на следующий этап его эволюции».

Согласно отчетности, представленной в январе, оборот бизнес-предприятий Джейми Оливера упал чуть более чем на пять процентов до 38,8 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиарда рублей). Тем не менее, его состояние по-прежнему оценивается в 240 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что самый высокооплачиваемый голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон решил избавиться от своего многомиллионного поместья с большой конюшней. При этом он понесет значительные убытки, поскольку недвижимость выставлена на продажу по заниженной цене.