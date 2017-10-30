Джейми Оливер воткнул вертел в Land Rover

Британский шеф-повар Джейми Оливер приготовил полный обед для семьи при помощи специально оборудованного Land Rover Discovery. Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале Land Rover. В частности, Оливер продемонстрировал работу вертела для гриля, втыкаемого в радиаторную решетку.

Специально модифицированный под спецификации Оливера автомобиль оснащен мультиваркой, барбекюшницей, аппаратом по приготовлению мороженого, диспенсером для оливкового масла и маслобойкой. Тостер закреплен в центральной консоли; вертел для гриля приводится в движение двигателем. В районе задних окон организована небольшая грядка для свежих трав и стойка для приправ.

Джейми Оливер — британский шеф-повар, телеведущий и пропагандист здорового питания.