Россиян предупредили об опасности перепрошивки для смартфона

Аналитик Залотдинов: установка неофициального ПО на смартфон грозит потерей данных

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов заявил, что перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения (ПО) смартфона являются распространенными услугами, которые оказывают частные сервисы. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Залотдинов предупредил, что перепрошивка и установка неофициального ПО представляют опасность для смартфона и грозят потерей данных. С помощью шпионских программ мошенники могут украсть фотографии, контакты, взломать мессенджеры и перехватить сообщения.

Аналитик добавил, что эти услуги ставят под угрозу и сбережения, поскольку злоумышленники также могут перехватить банковские данные — например, сообщение с одноразовыми кодами от кредитной организации. Кроме того, с помощью вредоносного ПО мошенники выводят устройство из строя без возможности восстановления, превращая его в «кирпич».

Специалист призвал обращаться за необходимыми услугами в официальные сервисы, где с техникой работают давно и обладают соответствующей сертификацией. Это позволить уменьшить риск взлома и потери данных для смартфона.