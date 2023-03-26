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02:31, 26 марта 2023Наука и техника

Россиян предупредили об опасности перепрошивки для смартфона

Аналитик Залотдинов: установка неофициального ПО на смартфон грозит потерей данных

Фото: Unsplash

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов заявил, что перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения (ПО) смартфона являются распространенными услугами, которые оказывают частные сервисы. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Залотдинов предупредил, что перепрошивка и установка неофициального ПО представляют опасность для смартфона и грозят потерей данных. С помощью шпионских программ мошенники могут украсть фотографии, контакты, взломать мессенджеры и перехватить сообщения.

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Аналитик добавил, что эти услуги ставят под угрозу и сбережения, поскольку злоумышленники также могут перехватить банковские данные — например, сообщение с одноразовыми кодами от кредитной организации. Кроме того, с помощью вредоносного ПО мошенники выводят устройство из строя без возможности восстановления, превращая его в «кирпич».

Специалист призвал обращаться за необходимыми услугами в официальные сервисы, где с техникой работают давно и обладают соответствующей сертификацией. Это позволить уменьшить риск взлома и потери данных для смартфона.

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Марина Совина
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