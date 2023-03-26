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14:16, 26 марта 2023Россия

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ в ДНР и Запорожье

В МО заявили об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

Фото: Reuters

Российские военные из подразделений, входящих в группировку войск «Восток», за минувшие сутки уничтожили до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. О потерях украинской стороны отчитались в Минобороны России в воскресенье, 26 марта.

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен российскими военнослужащими при поддержке артиллерии и авиации по позициям ВСУ близ населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики (ДНР), а также Малиновка Запорожской области.

В результате украинская армия также лишилась двух гаубиц Д-30, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Ранее 26 марта стало известно, что российские разведчики из 503-го полка 19-й дивизии Южного военного округа сорвали поездку командиров ВСУ на запорожский фронт. Сообщалось, что военнослужащие России проследили за командирами ВСУ с квадрокоптера и навели туда артиллерию, после чего точным огнем поразили личный состав украинской армии.

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Варвара Кошечкина
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