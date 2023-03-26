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15:00, 26 марта 2023Россия

Путин рассказал о неожиданном разговоре с жителями Мариуполя

Путин рассказал, что ему было важно почувствовать настроение жителей Мариуполя

Фото: Kremlin.ru / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что ему было важно почувствовать настроения жителей Мариуполя. Главу государства цитирует РИА Новости.

По словам российского лидера его разговор с местными жителями стал неожиданным. «Я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители... В дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное», — рассказал он.

Президент России Владимир Путин признался, что не пристегивал ремень безопасности, когда вел машину по улицам Мариуполя. По его словам, подобное решение было продиктовано соображениями безопасности.

«Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — пояснил глава государства.

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Виктория Кондратьева
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