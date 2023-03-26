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01:00, 26 марта 2023Россия

В Совфеде припомнили Байдену насмешку над Россией

Сенатор Пушков припомнил президенту США Байдену насмешку о сближении РФ с Китаем и Ираном
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале припомнил президенту США Джо Байдену его насмешку над Россией.

По словам сенатора, в 1999 году Байден рассказал о рассмешившем его разговоре с российскими представителями, которые пригрозили налаживать отношения с Китаем, если Запад продолжит экспансию НАТО на восток. Тогда будущий американский лидер с иронией пожелал Москве успехов и посоветовал подружиться с Ираном, если не выйдет с КНР.

«Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов», — заключил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что Россия и Китай сближаются, несмотря на попытки США их «развести». Он указал на неудачу Соединенных Штатов в попытке отдалить Москву и Пекин друг от друга — по его мнению, сотрудничество двух государств перерастет в стратегический альянс.

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Марина Совина
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