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13:31, 31 декабря 2022Россия

В Совфеде указали на неудачу США в попытках «развести» Россию и Китай

Сенатор Пушков заявил о сближении России и Китая, несмотря на попытки США их развести

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия и Китай сближаются, несмотря на попытки США их «развести». Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«"Большой треугольник" в лице США, России и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются», — написал сенатор.

Пушков указал на неудачу Соединенных Штатов в попытке отдалить Китай и Россию друг от друга — по его мнению, сотрудничество двух государств перерастет в стратегический альянс.

Сенатор уверен, что переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, а также его поздравление в адрес российского лидера говорит о том, что идея «Большой двойки» (G2), в рамках которой США и Китай договорятся о совместном управлении миром, осталась «химерой, не имеющей отношения к реальной политике».

30 декабря Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Отмечается, что политики затронули двусторонние контакты, а также региональные вопросы. Позже китайский лидер поздравил российского коллегу с наступающими праздниками.

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Алевтина Запольская
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