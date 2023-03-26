В Москве обстреляли автомобиль известной певицы

РЕН ТВ: автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве

Автомобиль российской певицы Натальи Власовой, исполнительницы известного хита «Я у твоих ног», обстреляли в Москве. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РЕН ТВ.

По словам пиар-менеджера артистки Андрея Карпова, она уже доложила о случившемся в полицию. «Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются», — уточнил ее представитель.

Других подробностей случившегося не приводится.

В феврале на юго-востоке Москвы неизвестные обстреляли 24-летнего бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Азамата Каирова. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте около ресторана. Спортсмен поссорился с группой мужчин, один из них начал стрелять по потерпевшему из травматического пистолета, нанеся Каирову ранение груди. Известно, что боец был госпитализирован.