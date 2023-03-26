Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 26 марта 2023Силовые структуры

В Москве обстреляли автомобиль известной певицы

РЕН ТВ: автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Автомобиль российской певицы Натальи Власовой, исполнительницы известного хита «Я у твоих ног», обстреляли в Москве. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает РЕН ТВ.

По словам пиар-менеджера артистки Андрея Карпова, она уже доложила о случившемся в полицию. «Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются», — уточнил ее представитель.

Других подробностей случившегося не приводится.

В феврале на юго-востоке Москвы неизвестные обстреляли 24-летнего бронзового призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Азамата Каирова. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте около ресторана. Спортсмен поссорился с группой мужчин, один из них начал стрелять по потерпевшему из травматического пистолета, нанеся Каирову ранение груди. Известно, что боец был госпитализирован.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Тульской области произошел взрыв
Обломки взорвавшегося в Тульской области неизвестного объекта попали на видео
Американский полковник отреагировал смехом на мирный план США по Украине
Власти Тульской области прокомментировали взрыв в Киреевске
Последствия взрыва в Тульской области показали на видео
В Тульской области взорвался начиненный взрывчаткой Ту-141 «Стриж»
Момент взрыва в Тульской области попал на видео
Очевидцы сообщили подробности о взрыве в Тульской области
Глава ЧВК «Вагнер» оценил «слитую» запись разговора его однофамильца с сенатором
Два человека пострадали в результате взрыва в Тульской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.