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20:22, 26 марта 2023Интернет и СМИ

В Турции назвали территорию Украины лакомым куском для Польши

Star gazete: Польша может оторвать себе «лакомый кусок» Украины в случае ее развала

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Польша может отобрать у Украины часть ее территории в случае развала республики. Об этом говорится в статье турецкой газеты Star gazete, написанной обозревателем Севиль Нуриевой-Исмаиловой.

«Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок. Как видно, судьба украинского народа никого не волнует! А процесс "героизации" в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени», — предположила журналистка.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша может присоединить к себе часть украинских земель под каким-либо предлогом. Белик заявил о желании Польши забрать часть Украины — например, территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Он напомнил, на Западной Украине со времен СССР существуют магистрали, которые связывают ее с Европой и позволяют использовать польскую энергосистему для подключения Львова. Поэтому депутат заявил о возможности Польши забрать часть Украины без боя.

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Варвара Кошечкина
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