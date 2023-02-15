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03:37, 15 февраля 2023Россия

В России заявили о желании Польши забрать часть Украины

Депутат Госдумы Белик заявил о возможности Польши забрать часть Украины без боя
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Польша может присоединить к себе часть украинских земель под каким-либо предлогом. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Белик заявил о желании Польши забрать часть Украины — например, территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Он напомнил, на Западной Украине со времен СССР существуют магистрали, которые связывают ее с Европой и позволяют использовать польскую энергосистему для подключения Львова. Поэтому депутат заявил о возможности Польши забрать часть Украины без боя.

«Так что если Польша начнет процесс возвращения украинских земель, то в Варшаве найдут, под каким предлогом Львову и другим городам придется сдаться без боя и принять произошедшее как данность», — заключил он.

Ранее В Польше обозначили сроки поставки танков Leopard 2 на Украину. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что машины передадут Киеву в середине марта этого года.

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Марина Совина
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