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22:11, 26 марта 2023Мир

Республике Сербской предрекли превращение в «мини-Белоруссию»

«Ъ»: власти Республики Сербской взяли курс на конфронтацию с Западом из-за геополитики

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Президент Милорад Додик превращает Республику Сербскую в «мини-Белоруссию» в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил один из руководителей «Transparency International — БиГ» Срджан Благовчанин, передает газета «Коммерсант».

По мнению дипломатических источников, власти Республики Сербской взяли курс на конфронтацию с Западом в том числе из-за геополитического аспекта. «Сознательно играя на обострение, Милорад Додик стремится подтвердить ориентацию на Москву в условиях глобального противостояния вокруг Украины», — заявили они в беседе с газетой.

Собеседники издания добавили, что такой шаг является «заявкой на готовность создать новый очаг напряженности на Балканах». Кроме того, это может поспособствовать «активизации России в регионе, если США и ЕС удастся в ближайшее время склонить Сербию к нормализации отношений с Косово». При этом источники не исключают, что Додик может «в любой момент отыграть назад», ограничившись «громкими заявлениями и полумерами, как это уже не раз случалось в прошлом».

Ранее Милорад Додик заявил, что западные страны «приносят только зло и с их стороны нет ничего хорошего». Он также отметил, что Европейский союз выдвигает стране ультиматумы.

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Марина Совина
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