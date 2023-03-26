Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 26 марта 2023Мир

В Венгрии объяснили причины разногласий с США

Сийярто: США считают Венгрию оппонентом, потому что та не хочет следовать указаниям извне
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью, показанном общественным телевидением Нидерландов, объяснил причины разногласий с США. По его словам, Вашингтон считает Будапешт оппонентом, потому что тот не хочет следовать указаниям извне и проводит самостоятельную политику. Заявление министра приводит ТАСС.

«Нынешняя администрация США позиционирует себя не в качестве дружественного союзника по отношению к нам. Они считают нас оппонентом. Мы не хотим выслушивать оценки и наставления извне, и это не нравится нынешней администрации», — подчеркнул Сийярто.

Материалы по теме:
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023

Он добавил, что в Венгрии патриотичное, консервативное, правое правительство стремится всеми силами защищать национальные интересы. Глава МИД также раскритиковал посла США В Будапеште Дэвида Прессмана за то, что он стал слишком часто давать публичные оценки внутренним проблемам общества.

Сийярто указал, что страна считает ошибочными действия США и стран Европы, которые поставляют вооружения Украине, напомнив, что Венгрия стала одним из немногих государств Европейского союза (ЕС), которое отказалось от военной поддержки Киева. Причиной он назвал позицию против любых шагов, которые ведут к дальнейшей эскалации и затягиванию конфликта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии выразил возмущение тем, что США, по его мнению, вмешиваются во внутренние дела других стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны высказалось о взрыве в Тульской области
В Болгарии оценили объем поставок оружия на Украину
Сборная Англии победила команду Украины в матче квалификации Евро-2024
В США прокомментировали предложение Путина расплачиваться юанями
В Венгрии объяснили причины разногласий с США
Министра обороны Израиля уволили за критику судебной реформы
Перечислены самые необычные забытые на БКЛ вещи
Захарова заявила о сексуальной эксплуатации украинских детей в Европе
Франция осудила решение о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии
Пригожин назвал провокацией слитую аудиозапись разговора с экс-сенатором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.