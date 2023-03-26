В Венгрии объяснили причины разногласий с США

Сийярто: США считают Венгрию оппонентом, потому что та не хочет следовать указаниям извне

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью, показанном общественным телевидением Нидерландов, объяснил причины разногласий с США. По его словам, Вашингтон считает Будапешт оппонентом, потому что тот не хочет следовать указаниям извне и проводит самостоятельную политику. Заявление министра приводит ТАСС.

«Нынешняя администрация США позиционирует себя не в качестве дружественного союзника по отношению к нам. Они считают нас оппонентом. Мы не хотим выслушивать оценки и наставления извне, и это не нравится нынешней администрации», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что в Венгрии патриотичное, консервативное, правое правительство стремится всеми силами защищать национальные интересы. Глава МИД также раскритиковал посла США В Будапеште Дэвида Прессмана за то, что он стал слишком часто давать публичные оценки внутренним проблемам общества.

Сийярто указал, что страна считает ошибочными действия США и стран Европы, которые поставляют вооружения Украине, напомнив, что Венгрия стала одним из немногих государств Европейского союза (ЕС), которое отказалось от военной поддержки Киева. Причиной он назвал позицию против любых шагов, которые ведут к дальнейшей эскалации и затягиванию конфликта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии выразил возмущение тем, что США, по его мнению, вмешиваются во внутренние дела других стран.

