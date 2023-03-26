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18:17, 26 марта 2023Мир

В США заявили о неготовности сокращать военное присутствие в Сирии

Белый дом: США не будут сокращать военное присутствие в Сирии после ударов по своим базам

Фото: Phil Stewart / Reuters

США не собираются сокращать военное присутствие в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белового дома.

Такое решение в США приняли в связи с ударами по их базам.

Ранее стало известно, что базы Соединенных Штатов на месторождениях Омар и Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетному обстрелу вечером 24 марта. По Конико выпустили восемь ракет. Они упали на базе и около нее.

24 марта в Пентагоне сообщили, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

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Екатерина Власова
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