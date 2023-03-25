Базы США на месторождениях в Сирии обстреляли

Al-Mayadeen: американские базы на месторождениях в Сирии подверглись обстрелу 8 ракетами

Базы США на месторождениях «Омар» и «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетному обстрелу вечером 24 марта. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Две базы американской коалиции на месторождениях "Конико" и "Омар" к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу», — сказано в сообщении.

Источники телеканала сообщили, что по «Конико» выпустили восемь ракет. Они упали на базе и около нее.

24 марта в Пентагоне сообщили, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

В этот же день замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что число нарушений беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции в Сирии значительно возросло по сравнению с прошлым годом. По его словам, с начала 2023 года зафиксировано 452 таких инцидента. Гуринов также обвинил Штаты в грубом нарушении протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в республике.