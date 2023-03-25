Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:54, 25 марта 2023Мир

Базы США на месторождениях в Сирии обстреляли

Al-Mayadeen: американские базы на месторождениях в Сирии подверглись обстрелу 8 ракетами

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Базы США на месторождениях «Омар» и «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетному обстрелу вечером 24 марта. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Две базы американской коалиции на месторождениях "Конико" и "Омар" к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу», — сказано в сообщении.

Источники телеканала сообщили, что по «Конико» выпустили восемь ракет. Они упали на базе и около нее.

Материалы по теме:
«Шок и трепет» Разрушенные города, многотысячные жертвы и военные преступления. 20 лет назад США вторглись в Ирак
«Шок и трепет»Разрушенные города, многотысячные жертвы и военные преступления. 20 лет назад США вторглись в Ирак
20 марта 2023
«Это они развязали войну» Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
«Это они развязали войну»Вина Запада, угроза миру и задачи СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
21 февраля 2023

24 марта в Пентагоне сообщили, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

В этот же день замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что число нарушений беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции в Сирии значительно возросло по сравнению с прошлым годом. По его словам, с начала 2023 года зафиксировано 452 таких инцидента. Гуринов также обвинил Штаты в грубом нарушении протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Базы США на месторождениях в Сирии обстреляли
В Москве заметили дошкольника на веревке
Советник Пушилина объяснил усиление обстрелов городов в ДНР из РСЗО
В Румынии призвали перестать поддерживать Украину
22-летний украинский боксер погиб в зоне спецоперации
Советник Пушилина назвал чудовищной мобилизацию на востоке Украины
В Пентагоне раскрыли позицию США по эскалации конфликта с Ираном
В Краматорске и Славянске произошли взрывы
Байден оценил сближение России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.