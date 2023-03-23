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08:52, 24 марта 2023Россия

В России обвинили США в грубых нарушениях обязательств по полетам в Сирии

Контр-адмирал обвинил США в грубых нарушениях обязательств по безопасности полетов в Сирии

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Julianne Showalter / Reuters

Число нарушений беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции в Сирии значительно возросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Гуринов, передает ТАСС.

В частности, с начала 2023 года зафиксировано 452 таких инцидента, указал он. Гуринов обвинил Соединенные Штаты в грубом нарушении протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в республике. Контр-адмирал подчеркнул, что такие нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

Ранее США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии.

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Марина Совина
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