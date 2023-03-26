Летевший в Москву пассажирский Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Летевший в Москву из Нижнего Новгорода Sukhoi Superjet после взлета подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, летевший в Москву из Нижнего Новгорода, подал сигнал тревоги после взлета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Согласно информации агентства, авиалайнер подал сигнал тревоги примерно через десять минут после взлета, в это время он находился на высоте более трех тысяч метров над землей. Самолет почти сразу развернулся и начал снижаться для возвращения в аэропорт Нижнего Новгорода.

По данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета в 18:36 по местному времени (совпадает с московским). В общем счете борт провел в воздухе около 20 минут.

В январе сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737, который летел из Мурманска в Москву и подал сигнал тревоги, благополучно сел в аэропорту Шереметьево. После подачи сигнала тревоги самолет снизился до высоты примерно в 7300 метров и следовал до пункта назначения на ней.