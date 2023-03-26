Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:44, 26 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о сорвавшемся наступлении ВСУ на Сватово в ЛНР

Полковник в ЛНР рассказал о сорвавшемся наступлении украинских войск на Сватово

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало наступление на город Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) в выходные, 25 и 26 марта, заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, пишет ТАСС.

По его словам, «по Сватово и Кременной пришла информация». Российским военным стало известно, что около населенных пунктов Боровая, Подлиман, Нижняя Журавка, Богуславка, в районе Оскольского водохранилища, два-три дня назад были выстроены колонны украинских военных.

«Как они сообщали, позиционировали, что на этих выходных Сватово уже будет их, и они в Сватово будут праздновать победу. Видимо, что-то пошло не так, и за последние сутки эти колонны куда-то растворились», — рассказал о сорвавшемся наступлении полковник. Он уточнил, что командование ВСУ было вызвано в Харьков.

Киселев также сообщил, что российские военные ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ под Лисичанском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о срыве масштабного наступления украинских войск
Стало известно о сорвавшемся наступлении ВСУ на Сватово в ЛНР
В Израиле более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
Тренер назвала полезные упражнения для здоровой спины
В ЛНР отметили ежемесячный рост женщин в личном составе ВСУ
Европа создаст многоразовую ракету с метановым двигателем
Джонни Депп рассказал о своей жизни после развода с Эмбер Херд
Латвийский театр кукол уберет из репертуара все спектакли на русском языке
Стало известно об артиллерийских дуэлях с ВСУ под Лисичанском
В Турции заявили о провале политики Запада по разделению России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.