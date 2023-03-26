Стало известно о сорвавшемся наступлении ВСУ на Сватово в ЛНР

Полковник в ЛНР рассказал о сорвавшемся наступлении украинских войск на Сватово

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало наступление на город Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) в выходные, 25 и 26 марта, заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, пишет ТАСС.

По его словам, «по Сватово и Кременной пришла информация». Российским военным стало известно, что около населенных пунктов Боровая, Подлиман, Нижняя Журавка, Богуславка, в районе Оскольского водохранилища, два-три дня назад были выстроены колонны украинских военных.

«Как они сообщали, позиционировали, что на этих выходных Сватово уже будет их, и они в Сватово будут праздновать победу. Видимо, что-то пошло не так, и за последние сутки эти колонны куда-то растворились», — рассказал о сорвавшемся наступлении полковник. Он уточнил, что командование ВСУ было вызвано в Харьков.

Киселев также сообщил, что российские военные ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ под Лисичанском.