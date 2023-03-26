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00:09, 27 марта 2023Мир

Адвокат Трампа рассказал о беспокойстве экс-президента из-за возможного ареста

Адвокат Такопина заявил, что Трамп опасался ареста в связи с утечками информации
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Reuters

Адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа Джо Такопина рассказал в интервью телеканалу NBC о беспокойстве политика в связи с возможным арестом из-за утечки информации.

По словам юриста, Трампу сообщили о встрече представителей Секретной службы США с полицейскими, во время которой они обсуждали логистику доставки политика в суд. Уточняется, что основанием для этого послужили утечки из офиса окружного прокурора в Нью-Йорке. «Потом, конечно, ходило много слухов о том, что на следующий день будет предъявлено обвинение. Так что он просто, я думаю, предположил, основываясь на тех утечках, что это [арест] должно было случиться», — отметил Такопина.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации.

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Варвара Кузьмина
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