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17:26, 26 марта 2023Россия

Названа предварительная причина взрыва в Тульской области

Беспилотник с боеприпасом, предварительно, стал причиной взрыва в Кириеевске

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Предварительной причиной взрыва в Киреевске Тульской области названо падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, упавший беспилотник нес боеприпас. Других деталей случившегося собеседник агентства не привел.

Ранее Telegram-канал SHOT cо ссылкой на источник сообщил, что речь идет о БПЛА Ту-141 «Стриж». В СССР он задумывался как ударный беспилотник, однако на Украине его переделывают в дрон-камикадзе. Предположительно, дальность его полета составляет 1000 километров.

На улице города Киреевска под Тулой ранее произошел взрыв. В результате пострадали три человека. Они получили осколочные ранения, им оказывают медицинскую помощь. Власти региона впоследствии заявили об отсутствии угрозы безопасности населения и инфраструктуры.

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Варвара Кошечкина
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