Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы покупки компании

The Information: Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы, которую заплатил за компанию

Американский предприниматель Илон Маск выступил предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций на сумму около 20 миллиардов долларов, исходя из оценки стоимости компании. Отмечается, что это более чем вдвое дешевле той суммы, за которую миллиардер ее купил, сообщает издание The Information.

«Маск предложил сотрудникам Twitter гранты на акции на сумму около 20 миллиардов долларов», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом он признает значительное падение стоимости компании. В октябре миллиардер купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Ранее Маск ответил на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковской отрасли США. Он оценил состояние американской банковской системы словами «хуже быть не может».