Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:02, 26 марта 2023Интернет и СМИ

Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы покупки компании

The Information: Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы, которую заплатил за компанию

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск выступил предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций на сумму около 20 миллиардов долларов, исходя из оценки стоимости компании. Отмечается, что это более чем вдвое дешевле той суммы, за которую миллиардер ее купил, сообщает издание The Information.

«Маск предложил сотрудникам Twitter гранты на акции на сумму около 20 миллиардов долларов», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом он признает значительное падение стоимости компании. В октябре миллиардер купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Ранее Маск ответил на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковской отрасли США. Он оценил состояние американской банковской системы словами «хуже быть не может».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем
Изменение климата связали с ухудшением мирового вылова рыбы
Трамп оценил переговоры Путина с Си Цзиньпином
Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы покупки компании
Британцы возмутились состоянием вооруженных сил после просьбы генерала к Путину
Трамп назвал себя «самым невиновным человеком» в истории США
Немецкий курорт пожаловался на пустоту без россиян
Глава Минздрава оценил уровень дефицита лекарств в России
Трамп прокомментировал ведущееся против него расследование
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.