Илон Маск оценил состояние банковской системы США словами «хуже быть не может»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковской отрасли США. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Маск оценил состояние банковской системы США словами «хуже быть не может». Так он отреагировал на заявление ФРС о безопасности этой отрасли.

Ранее 22 марта в ФРС заявили, что банковская система США надежна и устойчива. Позже на пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл объяснил, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) произошел из-за неспособности руководства компании управлять рисками.

Президент США Джо Байден заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности. По его словам, кризис в отрасли не навредит налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.