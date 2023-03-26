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13:58, 26 марта 2023Бывший СССР

Украина заплатит в 2023 году более трех миллиардов долларов долга перед МВФ

Депутат Рады Гетманцев: Украина заплатит в 2023 году 3 миллиарда долларов долга перед МВФ

Фото: Dmitriev Mikhail / Shutterstock / Fotodom

Депутат Верховной Рады Украины и глава комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Данил Гетманцев рассказал о планах Украины в 2023 заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере трех миллиардов долларов США. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что в некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что Украине разрешили не платить долги перед МВФ. «Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше трех миллиардов долларов (с процентами)», — написал Гетманцев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре год. Мораторий на их выплаты Киевом продлен до 2027 года. По данным агентства, данное решение было принято после того, как была достигнута предварительная договоренность о выделении Киеву 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом .

В марте японский аналитик Есукэ Цутида заявил, что рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования грозит серьезными последствиями. Он добавил, что сейчас Киев зависит от международной поддержки, при этом просьбы о новых пакетах помощи стали мантрой.

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Екатерина Власова
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