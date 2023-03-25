Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:02, 25 марта 2023Экономика

Украине разрешили не погашать долги еще четыре года

Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре год. Мораторий на их выплаты Киевом продлен до 2027 года. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что данное решение было принято после того, как была достигнута предварительная договоренность о выделении Киеву 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом (МВФ).

Отмечается, что этот кредит будет первым в истории МВФ займом, выданным стране, участвующей в военном конфликте. Данная программа рассчитана на четыре года.

«Основными целями программы властей являются поддержание экономической и финансовой стабильности в условиях исключительно высокой неопределенности, восстановление устойчивости долга и поддержка восстановления Украины на пути к вступлению в Евросоюз после конфликта», — заявили в МВФ.

Ранее японский аналитик Есукэ Цутида заявил, что рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования грозит серьезными последствиями. Он добавил, что сейчас Киев зависит от международной поддержки, при этом просьбы о новых пакетах помощи стали мантрой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Германии увидели «российский след» во взрывах на «Северных потоках»
Глава МАГАТЭ посетит ЗАЭС
Россиянка убила двух маленьких детей и покончила с собой
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ
Москвичи заметили в подъезде приглашение в порностудию
Российские военные показали видео поражения украинских позиций близ Марьинки
Вандал изрезал входные двери жильцов многоэтажки в Москве
Уничтожение моста в Макеевке попало на видео
ЧВК «Вагнер» начала штурм центра Артемовска
Украине разрешили не погашать долги еще четыре года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.