Украине разрешили не погашать долги еще четыре года

Кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года

Кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре год. Мораторий на их выплаты Киевом продлен до 2027 года. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что данное решение было принято после того, как была достигнута предварительная договоренность о выделении Киеву 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом (МВФ).

Отмечается, что этот кредит будет первым в истории МВФ займом, выданным стране, участвующей в военном конфликте. Данная программа рассчитана на четыре года.

«Основными целями программы властей являются поддержание экономической и финансовой стабильности в условиях исключительно высокой неопределенности, восстановление устойчивости долга и поддержка восстановления Украины на пути к вступлению в Евросоюз после конфликта», — заявили в МВФ.

Ранее японский аналитик Есукэ Цутида заявил, что рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования грозит серьезными последствиями. Он добавил, что сейчас Киев зависит от международной поддержки, при этом просьбы о новых пакетах помощи стали мантрой.