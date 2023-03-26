Названа дата визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Карчаа заявил, что визит главы МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС должен состояться 29 марта

Визит главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Его слова приводит ТАСС.

«В среду встречаем на Запорожской АЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек. Одновременно произойдет ротация инспекторов МАГАТЭ», — сообщил Карчаа.

О планах Гросси посетить ЗАЭС стало известно 25 марта. Уточнялось, что гендиректор организации собирается лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость ее защиты во время проведения специальной военной операции.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил об отказе от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал это «первым проблеском здравого смысла».