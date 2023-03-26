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19:05, 26 марта 2023Россия

Названа дата визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Карчаа заявил, что визит главы МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС должен состояться 29 марта

Фото: РИА Новости

Визит главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Его слова приводит ТАСС.

«В среду встречаем на Запорожской АЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек. Одновременно произойдет ротация инспекторов МАГАТЭ», — сообщил Карчаа.

О планах Гросси посетить ЗАЭС стало известно 25 марта. Уточнялось, что гендиректор организации собирается лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость ее защиты во время проведения специальной военной операции.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил об отказе от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал это «первым проблеском здравого смысла».

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Евгения Куликова
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