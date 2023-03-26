Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что солдаты НАТО воюют на стороне ВСУ

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил о солдатах НАТО, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Twitter.

«Вашингтону не составило труда заставить действующих военных отказаться от своих званий и надеть военную форму Украины, то же самое касается и других западных союзников», — отметил Дрейвен. По его мнению, данная информация никогда не будет официально обнародована. Он объяснил это тем, что в случае поражения Украины никто из этих солдат не вернется домой.

Дрейвен также заявил, что «Украина давно бы пала, если бы за нее сражались только украинские военные». «Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают», — заключил он.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что при столкновении с армией России или Китая американские войска потерпели бы сокрушительное поражение. По его словам, к ослаблению армии Соединенных Штатов привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры.